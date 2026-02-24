Dirigenti scolastici FLC CGIL a Zangrillo e Valditara | Inaccettabile il ritardo sul rinnovo del contratto

La FLC CGIL accusa i ministri Zangrillo e Valditara di aver ritardato troppo la pubblicazione dell’Atto di indirizzo per il rinnovo del contratto del settore istruzione. La richiesta, inviata recentemente, mira a sbloccare le trattative per il triennio 20222024, fondamentale per migliorare le condizioni dei docenti e dei dirigenti scolastici. La mancata pubblicazione continua a bloccare il processo negoziale, lasciando in sospeso molte questioni importanti.

"Tagli a scuola mascherati da innovazione", la Flc-Cgil critica sui nuovi percorsi scolasticiLa Flc-Cgil critica i recenti cambiamenti nei percorsi scolastici, sostenendo che le innovazioni promosse come modernità possano nascondere tagli indiretti a formazione e tempo di studio.

Dimensionamento, è scontro totale: la Toscana rischia il commissariamento per aver difeso le scuole, FLC CGIL all’attacco: “Manovra vendicativa e ipotesi inaccettabile”La Toscana rischia il commissariamento a causa della controversia sul dimensionamento scolastico.

Rinnovo contratto dirigenza scolastica, la FLC CGIL scrive ai ministri Zangrillo e Valditara: inaccettabile il ritardo sull’atto di indirizzoComunicato della segretaria generale della FLC CGIL Gianna Fracassi che, in una lettera indirizzata ai Ministri Valditara e Zangrillo, sollecita l’immediata emanazione dell’Atto di Indirizzo per il ri ... flcgil.it

Dirigenti scolastici Flc Cgil in prefettura contro fatti di PisaOggi una rappresentanza dei dirigenti scolastici aderenti alla Flc Cgil ha incontrato i vertici della Prefettura di Genova in merito ai fatti avvenuti a Pisa il 23 febbraio. Dopo quanto accaduto a ... ansa.it

Ai pedagogisti e ai dirigenti scolastici che amano tanto dire come si dovrebbe insegnare… ma perché non venite mezza giornata in classe a provare se le vostre magiche ricette didattiche hanno riscontro con la realtà! - facebook.com facebook

In arrivo (dal 3 al 25 marzo) 8 contenuti utili per i Dirigenti scolastici relativamente ai casi di aggressione a scuola. Cosa fare, come trattare le immagini, sanzioni agli studenti. I titoli Aggressioni, privacy e trattamento dei dati: videosorveglianz… x.com