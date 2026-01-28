Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso del comitato promotore della raccolta firme sul referendum sulla giustizia. La data delle elezioni resta fissata per il 22 e 23 marzo, come deciso dal governo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Confermata la scelta del governo: si voterà il 22 e 23 marzo. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Al centro della contestazione c’era la decisione del Consiglio dei Ministri di fissare la consultazione popolare per i giorni 22 e 23 marzo. I giudici amministrativi hanno ritenuto legittima la scelta del governo, escludendo irregolarità nella procedura adottata per la definizione del calendario elettorale. Di conseguenza, la data stabilita dall’esecutivo resta invariata e il percorso verso il voto prosegue senza modifiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Tar boccia il ricorso sulla data del referendum

Approfondimenti su Tar Referendum

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato del No, confermando la validità della data del referendum sulla giustizia fissata per il 22 e 23 marzo 2026.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso che chiedeva di spostare la data del referendum sulla giustizia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tar Referendum

Argomenti discussi: Zone 30, il Tar boccia Bologna: cosa cambia dopo la sentenza | Quattroruote.it; Ausili e protesi: Il TAR boccia il Decreto Tariffe, che va riscritto entro un anno; Sciopero generale, il Tar boccia la precettazione di Salvini; Il Tar boccia Bologna città 30: no al limite generalizzato.

Il Tar boccia il Comune di Bentivoglio: «Quel capannone troppo vicino all'autostrada, va demolito»I giudici danno ragione ad Autostrade sull'autorizzazione che l'amministrazione della cittadina in provincia di Bologna aveva concesso all'azienda A13 srl nel 2017 per ampliare un capannone. «Non risp ... corrieredibologna.corriere.it

Referendum giustizia, il Tar respinge il ricorso sulle date del votoIl Tar del Lazio ha respinto il ricorso sulle date del referendum sulla riforma della giustizia ... msn.com

Catanzaro, il Tar boccia gli 8 anni di Daspo per tifoso che si arrampica sulla recinzione durante match contro il Bari - facebook.com facebook

Il Tar boccia le «Zone 30» di Bologna, la Lega diffida la giunta del sindaco di Trento: «Fermatevi» x.com