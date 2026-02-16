Messina OSS Papardo | il TAR sblocca le assunzioni contratti in arrivo dopo il ricorso delle vincitrici di concorso

Il Tar di Catania ha deciso di autorizzare le assunzioni delle Operatrici Socio Sanitarie (OSS) presso l'ospedale Papardo di Messina, dopo che le vincitrici di un concorso avevano presentato ricorso. La decisione del tribunale arriva in seguito alle proteste delle candidate che avevano criticato le procedure di selezione, portando alla sospensione temporanea delle assunzioni. Ora, il personale potrà firmare i contratti e iniziare a lavorare, portando una boccata d'ossigeno al reparto.

Papardo, Via Libera ai Contratti per le OSS: Il Tar di Catania Accoglie il Ricorso delle Lavoratrici. Messina – Dopo mesi di incertezza e battaglie legali, dieci operatrici socio-sanitarie (OSS) dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina possono finalmente vedere riconosciuto il proprio diritto a un posto di lavoro stabile. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania ha dato il via libera alla stipula dei contratti, accogliendo il ricorso presentato dalle lavoratrici vincitrici di una selezione interna. La Vicenda e il Contenzioso Legale. La storia affonda le radici nell'approvazione, nell'ottobre 2025, della graduatoria definitiva per l'assunzione di dieci OSS.