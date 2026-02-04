A poche ore dall’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, la pressione si sente tra i lavori in corso vicino al Forum di Assago. Le squadre sono al lavoro fin dalle prime luci del mattino per asfaltare la strada che porta al parcheggio comunale, fondamentale per le migliaia di visitatori attesi. La zona è un via vai di operai e macchinari, mentre il tempo stringe e le autorità chiedono di rispettare le scadenze. La riqualificazione di questa strada serve a evitare problemi di traffico durante le gare di pattinaggio e short track

A poche ore dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, intorno al Forum di Assago, ribattezzato ‘Milano Ice Skating Arena’ e sede delle gare di pattinaggio di figura e short track, si lavora senza sosta per completare la strada che conduce al parcheggio comunale. La consegna è prevista per il 6, giorno della prima gara e della prova generale con il pubblico. Asfaltatrici, operai in tuta arancione e camion carichi di catrame si muovono senza tregua sotto la pioggia battente, in una corsa contro il tempo. Al momento, per gli spettatori l’unica area di sosta disponibile è quella dell’adiacente centro commerciale, mentre il parcheggio del Forum resterà chiuso e sarà riservato all’organizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, al Forum d'Assago corsa contro il tempo per asfaltare strada parcheggio

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La preparazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è in pieno sviluppo, con numerosi cantieri ancora attivi a meno di dieci giorni dall’evento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Al via il nuovo progetto degli Ambasciatori del Gusto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Olimpiadi: scontro su agenti dell'Ice a Milano, forze anche dal Qatar.

Sanita': Giochi Milano-Cortina, al via la sorveglianza Iss su malattie infettive(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 feb - Inizia oggi, come di consueto in caso di eventi che portano a possibili raduni di massa, la sorveglianza ... ilsole24ore.com

Milano-Cortina 2026, i numeri della spedizione degli azzurri: 196 atleti, record e obiettiviC’è un numero che più di ogni altro racconta cosa sta per accadere a Milano-Cortina 2026: 196. Tanti sono gli atleti italiani qualificati ai Giochi Invernali di casa, ... ilmattino.it

MILANO CORTINA | Da Gut-Behrami a Valcepina, la squadra del 'noi non ci saremo'. La lunga lista di 'esclusi' e le lacrime della francese Ledeux. #ANSA - facebook.com facebook

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com