Cabal Juve addio possibile a gennaio | un club dall’estero fa sul serio per il terzino Tutte le novità

Potrebbe esserci un addio a gennaio per Cabal dalla Juventus, con un club straniero che si sarebbe fatto avanti con interesse concreto. La situazione del terzino colombiano è sotto osservazione, e sono emerse nuove novità che potrebbero influenzare il suo futuro in bianconero. Restano da capire le intenzioni del giocatore e le eventuali offerte ufficiali, mentre la finestra di mercato si avvicina.

Juventus, Spalletti: "Conceição è recuperato! Cabal viene in panchina, su Milik..." - La sfida contro i pugliesi sarà cruciale per proseguire la striscia di vittorie consecutive che dura da ... fantacalcio.it

Juve-Udinese, Cabal nel mirino dei social: “Neanche in Next Gen” - La Juventus chiude il primo tempo degli Ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese in vantaggio ma l’attenzione del popolo bianconero, soprattutto sui social, è finita su Juan Cabal. calciomercato.it

Gazzetta - Juventus, anche Cabal può partire: piace Fortini, Rugani nell'affare con la Fiorentina - facebook.com facebook

#Conceicao e #Cabal recuperano per #JuveLecce Cosa filtra dalla Continassa x.com

