Cabal Juve addio possibile a gennaio | un club dall’estero fa sul serio per il terzino Tutte le novità
Potrebbe esserci un addio a gennaio per Cabal dalla Juventus, con un club straniero che si sarebbe fatto avanti con interesse concreto. La situazione del terzino colombiano è sotto osservazione, e sono emerse nuove novità che potrebbero influenzare il suo futuro in bianconero. Restano da capire le intenzioni del giocatore e le eventuali offerte ufficiali, mentre la finestra di mercato si avvicina.
Cabal Juve, da non escludere un addio a gennaio: un club dall’estero fa sul serio per il terzino colombiano. Tutte le ultime novità. La Juventus lavora intensamente per ottimizzare la composizione della rosa, monitorando con attenzione le opportunità in uscita che potrebbero sbloccarsi in questa finestra di mercato. Al centro delle valutazioni attuali c’è il futuro di Juan Cabal, che finora ha trovato poco spazio nelle rotazioni. Il difensore della nazionale colombiana, arrivato l’anno scorso con buone aspettative, potrebbe proseguire la propria carriera lontano dalla Serie A, approdando in Bundesliga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
