Incidente con lo scooter muore un uomo di 38 anni di Formia

Un uomo di 38 anni di Formia è morto ieri pomeriggio in un incidente sulla statale 17 tra Isernia e Campobasso. L’uomo guidava uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un altro veicolo. La scena si è svolta vicino a Castelpetroso e, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Tragedia in Molise dove un uomo di 38 anni di Formia ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, nei pressi di Castelpetroso, sulla statale 17, tra Isernia e Campobasso.Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati.

