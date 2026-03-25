Durante la campagna referendaria, la magistratura ha assunto una posizione molto evidente, apparendo come un attore politico piuttosto che un organo neutrale. La questione ha suscitato discussioni sul ruolo e sulla percezione delle istituzioni giudiziarie in questo contesto. La scena si svolge in un clima di tensione tra le diverse parti coinvolte, con alcuni che contestano la neutralità del sistema giudiziario.

La terzana d’avere mi sembra, e le membra fermar più non so. La statua del Procuratore si è animata. Trascinerà il libertino all’inferno? La corporazione togata aveva finora esercitato su parlamenti, governi e amministrazioni locali un ruolo di haute surveillance, in nome dell’ideologia del “controllo di legalità” (sogno sempre che uno storico delle idee giuspolitiche ne ricostruisca minuziosamente la carriera intellettuale). Ma si manteneva defilata, se si eccettuano le imboscate mediatico-giudiziarie delle sue avanguardie più spericolate e più teppistiche. Con la campagna referendaria, lo riconoscono in tanti, la magistratura si è fatta esplicitamente, visibilmente partito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Con la sua campagna referendaria la magistratura si è fatta visibilmente partito

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