“La natura dello scontro è stata molto lontana dal contenuto del quesito referendario”. A vittoria del No ormai acquisita, Gian Domenico Caiazza, presidente del comitato ‘Sì Separa’ ha commentato in tv il risultato della consultazione. Anzitutto un plauso all’istituto democratico che dà la parola agli italiani. “C’è stata una grandissima affluenza” e “se prevale il no in democrazia si prende atto di quello che è accaduto”. Le percentuali rendono evidente un dato: “La metà del Paese voleva questa riforma”. Il Paese si è diviso, la metà prende atto che la giustizia è in sofferenza e che c’era la necessità di una riforma – ha continuato-. Poi va sul punto critico di questa campagna elettorale, l’Anm: “Una istituzione dello Stato si è fatta partito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caiazza: “La campagna di mistificazione del contenuto della riforma ha dato i suoi frutti. La magistratura si è fatta partito”

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Io vorrei sapere chi ha deciso di mettere sotto a Caiazza che parla di cose serie i violini tipo Gladiatore. Vorrei sapere chi è quel genio e che considerazionme ha del vostro elettorato. x.com