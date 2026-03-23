Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato Sì Separa, è stato tra i primi a commentare i risultati elettorali (ancora parziali) del referendum sulla Giustizia 2026. “C’è stata una grandissima affluenza. Se prevale il No in democrazia si prende atto di quello che è accaduto, significa valutare il risultato nella sua interezza. La metà del Paese questa riforma la voleva. Noi abbiamo cercato di concentrare l’attenzione dei sindaci sul reale contenuto della riforma”, ha affermato. “Qui è avvenuto qualcosa di inedito. Una istituzione dello Stato si è fatta partito, la magistratura, e ha scelto di allarmare i cittadini sul contenuto della riforma”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia 2026, Caiazza (Comitato Sì Separa): “La magistratura si è fatta partito”

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Referendum Giustizia, Caiazza (Sì Separa): La magistratura si è fatta partito

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