Comunicato Stampa | Seconda Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5

La Seconda, Quinta e Prima commissione hanno approvato senza modifiche la proposta di riprogrammazione della Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. La decisione arriva dopo diverse sedute in cui si sono analizzati i dettagli dei finanziamenti e le priorità di investimento. La revisione riguarda la redistribuzione di risorse per sostenere progetti locali e regionali. La prossima fase prevede l’approvazione definitiva in aula, prevista nelle prossime settimane. La discussione si concentra ora sulle modalità di attuazione del piano.

Il provvedimento riguarda la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Inoltre, la Prima commissione, dopo aver licenziato per l'esame dell'Aula la PDA n. 5, nominando Relatore il presidente, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), e Correlatore Paolo Galeano (Pd), ha espresso parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 8) 'Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari alle fusioni di Comuni'.