Comunicato Stampa | LovatResistereVeneto | Proposta normativa per riconoscere condizione insularità funzionale Venezia

Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, un consigliere regionale ha presentato una proposta normativa volta a riconoscere la condizione insularità funzionale di Venezia. La proposta mira a definire formalmente questa condizione e a ottenere eventuali riconoscimenti ufficiali. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e di altre figure coinvolte nel dibattito.

Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Davide Lovat (Szumski Resistere Veneto), ha presentato il Progetto di legge statale, a firma Lovat e Szumski, da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, dal titolo “Riconoscimento della condizione di insularità del territorio di Venezia e della isole della Laguna e misure per il superamento degli svantaggi derivanti.” La proposta normativa, che nasce dall'esigenza di riconoscere ufficialmente la specificità territoriale della città di Venezia e delle sue isole lagunari, individuandone la condizione di insularità... 🔗 Leggi su Iltempo.it Articoli correlati Comunicato Stampa: Seconda commissione vota all'unanimità proposta normativa che modifica la disciplina demanio lacualeLa Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e... Comunicato Stampa: Province. Presidente Zaia: “Complimenti al Friuli-Venezia Giulia.“Mi complimento con il Friuli-Venezia Giulia e con il Presidente Fedriga per il risultato ottenuto con la riforma dello Statuto speciale che... Altri aggiornamenti su Comunicato Stampa Argomenti discussi: Convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente’; Comunicato Stampa | Convegno ' Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell' Occidente'. Comunicato Stampa: Convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente’(Arv) Venezia, 19 marzo 2026 Oggi pomeriggio, la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini ha ospitato il convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente’, organizzato ... laprovinciacr.it