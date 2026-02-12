Comunicato Stampa | Seconda commissione vota all' unanimità proposta normativa che modifica la disciplina demanio lacuale

La Seconda commissione consiliare permanente ha approvato all’unanimità una proposta di legge che modifica le regole sul demanio lacuale. La decisione è arrivata durante una riunione in cui i membri di diversi schieramenti si sono trovati d’accordo, senza oppositioni. La modifica riguarda le norme sulla gestione e l’uso delle aree lacustri, in un settore che da tempo richiede aggiornamenti. La proposta ora passerà all’esame del consiglio regionale.

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha votato all'unanimità il Progetto di legge n. 14, "Modifiche alla L.R. n. 521989 'Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda'", che era già stato illustrato dal primo firmatario, il consigliere regionale Matteo Pressi (Capogruppo Stefani Presidente).

