Roberto Zaltieri ha fondato la Stock Italwear’s, società che compra pacchi di merce scartata, per qualsiasi ragione, da altre aziende, per poi rivenderla. Acquista e cede al chilo, senza aprire mai i pacchi che gli arrivano, e fattura milioni ogni anno. Tra i suoi clienti più importanti c’è Amazon, ma anche marchi di moda e di elettronica. Come funziona la Stock Italwear’s di Zaltieri Il Corriere della Sera ha raccontato la storia della Stock Italwear’s di Roberto Zaltieri, azienda di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, che fa affari comprando e rivendendo pacchi di merce sigillati. Zaltieri acquista da numerose aziende, tra cui Amazon, che per qualsiasi ragione hanno merce di cui vogliono liberarsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Roberto Zaltieri, l'imprenditore che fattura milioni comprando pacchi Amazon a 3 euro al chilo

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