Un uomo di 62 anni, nato a Castel Goffredo, ha avviato un’attività in cui acquista pacchi Amazon chiusi a peso e li rivende senza mai aprirli. La sua attività ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato un’indagine. La vicenda riguarda l’acquisto e la rivendita di pacchi senza accesso ai contenuti, con sospetti di pratiche commerciali non conformi alle norme vigenti.

Roberto Zaltieri ha 62 anni, è nato a Castel Goffredo e gestisce un’attività che sembra uscita da un romanzo di avventure commerciali. Nel 2025 ha fatturato 9,5 milioni di euro comprando e rivendendo merci che non ha mai visto. Il suo segreto? Acquistare pacchi sigillati a peso e rivenderli nello stesso modo, senza mai aprirli. La sua azienda, Stock Italwear’s, ha stipulato un contratto con Amazon che prevede il ritiro di 200 tonnellate di confezioni sigillate in 12 mesi. Ogni settimana un camion parte per Bruxelles e torna carico di 33 bancali, per un totale di 9.000 chili di pacchi. Si tratta di merce priva di indirizzi dei destinatari: resi, consegne rifiutate, mancati recapiti, articoli obsoleti ed eccedenze di magazzino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Compra pacchi Amazon chiusi a peso e li rivende senza mai aprirli: l’avventura milionaria di Roberto Zaltieri

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