A Roma, la squadra ha la miglior difesa della Serie A, con i numeri che indicano meno gol subiti rispetto alle altre. Tuttavia, analizzando più a fondo, si nota che una parte di questa solidità deriva dalle prestazioni del portiere Svilar, che ha contribuito a mantenere inviolata la porta più volte durante la stagione. La sua presenza si riflette nei risultati difensivi della squadra.

Svilar sta vivendo una stagione da vero protagonista. Il portiere serbo è il segreto che sta dietro alla solidità difensiva della Roma e le statistiche lo confermano. I numeri stagionali raccontano che la difesa della Roma è la meno battuta della Seria A. Ma basta scavare sotto la superficie statistica per scoprire una realtà più articolata: una parte significativa di questa solidità è merito di Mile Svilar. Le statistiche evidenziano quanto il portiere serbo stia incidendo sul rendimento difensivo della squadra. Il dato sui gol subiti è chiaro: la Roma incassa mediamente meno di un gol a partita.

