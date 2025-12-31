Calciomercato Palermo è fatta per la cessione di Brunori! L’attaccante rossoblù pronto a vestire la maglia della Sampdoria | manca soltanto l’ufficialità

Il calciomercato del Palermo si avvia alla conclusione con la cessione di Brunori alla Sampdoria. L’attaccante rossoblù è pronto a trasferirsi in Liguria, e l’accordo tra le parti sembra ormai definito. Manca solo l’annuncio ufficiale per ufficializzare il trasferimento di Brunori, che rappresenta un importante cambio di passo per entrambe le società coinvolte.

