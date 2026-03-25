A Como si registrano problemi in vista della corsa alla Champions, con il tecnico che ha perso due calciatori fondamentali. Le condizioni di Ramos e Jesus Rodriguez sono al centro delle attenzioni, mentre i tempi di recupero restano ancora da definire. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con alcune incognite legate alla loro disponibilità.

Como, preoccupazione in casa lariana per le condizioni di Ramos e Jesus Rodriguez. Ecco come stanno e quando saranno a disposizione. Il campionato di Serie A osserva un turno di riposo per dare spazio agli impegni delle nazionali, un momento perfetto per analizzare la straordinaria cavalcata del Como. La squadra lariana sta vivendo un vero e proprio sogno a occhi aperti: a sole otto giornate dalla conclusione del torneo, la classifica sorride ai ragazzi di Cesc Fabregas. Attualmente il club lombardo occupa un incredibile quarto posto, con un prezioso vantaggio di tre punti su corazzate come Juventus e Roma. Se il campionato finisse oggi, il Como sarebbe clamorosamente qualificato alla prossima edizione della Champions League, un traguardo inimmaginabile ai nastri di partenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como, doppia tegola nella corsa Champions: Fabregas perde due calciatori. Le condizioni e i tempi di recupero

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