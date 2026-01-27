Nuovo Esame di maturità 2026 | conoscenze e competenze ma anche impegno autonomia e responsabilità Le novità spiegate dal MIM

Il nuovo Esame di maturità 2026, introdotto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, si focalizza su conoscenze, competenze, impegno, autonomia e responsabilità. La pagina ufficiale fornisce dettagli sulle novità previste dall'anno scolastico 202526, offrendo chiarimenti utili per studenti, docenti e famiglie. Un aggiornamento importante che definisce il percorso di valutazione e preparazione per il futuro maturando.

Pagina informativa del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito per spiegare le novità del ritorno, dall’anno scolastico 202526, all'”Esame di Maturità”. La formazione scuola-lavoro assume un ruolo importante, in quanto testimonia l’impegno in esperienze coerenti col percorso di studi. Il Curriculum dello studente diventa elemento di valorizzazione nel colloquio orale. Una commissione ogni due classi, con cinque membri: un presidente esterno, due membri esterni e due interni. Novità: la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti per i candidati che raggiungano almeno 90 punti complessivi tra credito scolastico e prove d’esame, Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Esame Maturità Nuovo Esame di Maturità 2026 valuterà maturazione personale e autonomia. Come si “misura”? L'esame di Maturità 2026, noto come esame di maturità, introdurrà nuove modalità di valutazione focalizzate sulla maturazione personale e sull'autonomia degli studenti. Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità: entro gennaio le 4 materie del colloquio. Tutte le novità Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità, con alcune novità nelle modalità di valutazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Esame di Maturità 2026: dall’orale obbligatorio alle 4 materie da discutere, tutte le novità Ultime notizie su Esame Maturità Argomenti discussi: Nuovo esame di Maturità 2026: quattro materie annunciate a gennaio, si attende il decreto; Esami di maturità: importante pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali; Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Materie Maturità 2026, ci siamo: in arrivo il decreto. Maturità, in arrivo il decreto con le materie d’esame per orale e seconda prova scritta. Cosa cambia da quest’annoEntro gennaio il ministero dovrà scegliere le quattro discipline oggetto del colloquio (e come svolgerlo) e quelle della seconda prova tra le materie caratterizzanti i percorsi di studio ... ilsole24ore.com Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame oraleManca sempre meno all’esame di Maturità: già fissate le date sia della prima prova, prevista per il 18 giugno, che della seconda, in programma per il giorno seguente. Da stabilire, invece, le materie ... tg24.sky.it Centotrentuno.com. . #CAGLIARISOCIALARENA | Cagliari, a Firenze nuovo passo avanti: contro il Verona l’esame finale - facebook.com facebook BASKET A2: NUOVO ESAME PER LA GIVOVA SCAFATI, C’E’ LA FORTITUDO BOLOGNA La sconfitta di Livorno, che ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive, è già archiviata. Domenica (25 gennaio, palla... x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.