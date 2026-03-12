Israele ha effettuato recenti operazioni militari contro obiettivi in Iran e Hezbollah. Queste azioni fanno parte di una strategia più ampia di contrasto alle attività di queste entità nella regione. Le operazioni sono state condotte in risposta a specifici eventi e coinvolgono forze armate israeliane su diversi fronti. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con aggiornamenti continui sulle mosse delle parti coinvolte.

Per capire quali sono gli obiettivi della guerra all'Iran bisogna guardare a ciò che fa l'esercito israeliano. I progressi paralleli contro Hezbollah e contro il programma nucleare iraniano vengono segnalati quotidianamente. Oggi ci sono importanti passi avanti di entrambi questi fronti da parte delle forze israeliane. Sia Trump sia Israele, però, non fanno cenno a quello che sta diventando il principale obiettivo o nodo strategico e politico e cioè la garanzia di sicura e tranquilla navigazione a Hormuz e nel mar Rosso.

© Ilfoglio.it - I passi in avanti di Israele nella guerra contro Iran e Hezbollah

