Milan accelerazione in difesa | passi avanti per Coppola

Il Milan prosegue nel rafforzamento della rosa, concentrandosi ora sulla linea difensiva. Dopo aver già lavorato sul reparto offensivo, i club hanno avviato discussioni concrete per Diego Coppola, giovane centrale del 2003 attualmente al Brighton & Hove Albion. Questa operazione segnala l’intenzione dei rossoneri di consolidare il settore difensivo in vista della prossima stagione.

Il Milan continua a muoversi sul mercato. Dopo l’intervento in attacco, l’attenzione rossonera si sposta ora sulla difesa: nelle ultime ore si registrano contatti concreti per Diego Coppola, centrale classe 2003 oggi al Brighton & Hove Albion. Il profilo è considerato funzionale alle esigenze di Massimiliano Allegri, che ha chiesto un rinforzo giovane ma pronto per completare il reparto arretrato. Coppola è arrivato in Inghilterra la scorsa estate dall’ Hellas Verona e resta un nome seguito con attenzione anche in Serie A. Il Milan ha intensificato i dialoghi, valutando tempi e margini dell’operazione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Calciomercato, Accomando: "Milan, passi avanti per Coppola". La formula dell'affare

Calciomercato, chi in difesa per il Milan? Per Longari resiste l'opzione Coppola

