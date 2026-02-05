Erosione a Marina Scogliere a difesa Il Comune batte cassa | Consolidare la costa

Il Comune di Pisa chiede fondi alla regione per fermare l’erosione a Marina. Ha presentato un progetto da 215 mila euro per consolidare le scogliere e proteggere la costa. Ora aspetta una risposta, sperando di ottenere i soldi necessari per mettere in sicurezza il litorale e evitare che il mare porti via ancora più spazio.

Il Comune di Pisa partecipa a un bando regionale per ottenere 215 mila euro destinati a interventi contro l' erosione marina a Marina di Pisa nel tratto dal Roca de Mar al bagno Barbarossa e nell'area davanti al bagno Sardegna. La candidatura per intercettare i fondi emerge dall'Albo pretorio comunale, dove nei giorni scorsi è stata pubblicata la determina dirigenziale che avvia il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione delle scogliere emerse a tutela del litorale. L'obiettivo è accedere alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana per la difesa della fascia costiera, così da affrontare il problema dell'erosione marina e della progressiva perdita di arenile.

