Arrampicati sulle scogliere battute dal mare con le grandi lampade segnalavano la costa ai naviganti Ora i fari offrono camere di un lusso spartano a chi cerca una vacanza di fascino
I fari lungo la costa, un tempo utilizzati per guidare le navi, ora si trasformano in sistemazioni di charme per i turisti. Le grandi luci segnalano ancora la rotta, ma le loro luci ora accompagnano ospiti in camere semplici e affascinanti. Sul bordo delle scogliere, le vecchie torri di avvistamento si sono reinventate come rifugi per chi cerca un’esperienza diversa.
C iclopi dall’occhio di luce: le sentinelle del mare sono lanterne che illuminano la notte dei naviganti. Pietra contro mare aperto, ingegneria posata sulla burrasca, i fari sono opere funamboliche, costruzioni nate contro ogni probabilità tra acqua e roccia. Viaggi in treno nel 2026: le 12 nuove rotte più belle tra lusso e panorami da sogno X Leggi anche › Francesca Fabrizi, la farista dell’Elba Prendiamo l ’Eddystone, al largo di Plymouth. Abbattuto due volte dalla forza della tempesta, la terza resiste grazie all’intuizione dell’ingegnere John Smeaton: incastrare i blocchi di granito come vertebre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Salivano i marosi sulle sghembe scogliere avvolgenti spirali increspate sulle onde schiumavano le rocce a picco sulla costa e volava il vento attorno come un agile gabbiano sulle pietre stesa sull'erba compresi la felicità e amai il canto delle sue mani - immagi facebook