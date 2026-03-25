Domenica 29 marzo alle 20:30 si svolgerà alla Casa dei Kalimerìti di Calimera l’evento “Come le onde del mare”, dedicato a Gianmaria Testa. L’ingresso prevede un contributo associativo. La serata è stata annunciata come un momento dedicato alla musica e alla figura dell’artista, con dettagli sull’attività e il programma ancora da definire.

Appuntamento con Massimo Donno, Serena Spedicato e Pierpaolo Lala alla Casa dei Kalimerìti a dieci anni dalla scomparsa del cantautore “ferroviere” CALIMERA - Domenica 29 marzo (ore 20:30 ingresso con contributo associativo) alla Casa dei Kalimerìti di Calimera, spazio a Come le onde del mare. Dedicato a Gianmaria Testa. Il cantautore Massimo Donno, la cantante Serena Spedicato e il giornalista e operatore culturale Pierpaolo Lala ripercorrono la storia personale e artistica del cantautore ferroviere, scomparso esattamente dieci anni fa, il 30 marzo 2016. In scaletta "Come le onde del mare", "Preferisco così", "Le traiettorie delle mongolfiere", "Dentro la tasca di un qualunque mattino", "Polvere di gesso", "Seminatori di grano", "Ritals", "Rrock", "La tua voce" e molti altri brani. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “Come le onde del mare”. Serata evento dedicata a Gianmaria Testa

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