Mareggiata costa messinese persona sfida le onde in riva al mare
A Santa Teresa di Riva, sulla costa messinese, si sta intensificando una mareggiata che coinvolge la zona. Nel corso delle ore, le onde si fanno più impetuose e il vento si fa più forte. Una persona ha deciso di avvicinarsi alla riva, affrontando le onde e le condizioni meteorologiche avverse, in un gesto di sfida alla forza della natura.
Si intensifica con il passare delle ore la mareggiata che sta colpendo la costa messinese. Qui siamo a Santa Teresa di Riva, dove una persona si è avvicinata alla riva, "sfidando" la forza del vento e l'impetuosità delle onde. Si intensifica con il passare delle ore la mareggiata che sta colpendo la costa messinese. Qui siamo a Santa Teresa di Riva, dove una persona si è avvicinata alla riva, "sfidando" la forza del vento e l'impetuosità delle onde. “Terza guerra mondiale”, è il libro scritto dal giornalista e scrittore Luca Ciarrocca che spiega perché la minaccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Mareggiata su costa messinese, strada lungomare chiusa a Furci SiculoA causa delle crescenti mareggiate sulla costa messinese, la strada lungomare di Furci Siculo è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.
Mareggiata a Scilla (Reggio Calabria), macchine sommerse dal mare e travolte dalle onde all'ingresso della galleria - VIDEOUna mareggiata si è abbattuta sulla costa di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, causando l’annegamento di due auto all’ingresso della galleria.
Mareggiata su costa messinese, strada lungomare chiusa a Furci Siculo - In alcuni comuni marittimi sono stati presi provvedimenti per la garantire la sicurezza di persone e cose ... quotidiano.net
Si intensifica con il passare delle ore la mareggiata che sta colpendo la costa messinese. Qui siamo a Santa Teresa di Riva, dove una persona si è avvicinata alla riva, "sfidando" la forza del vento e l'impetuosità delle onde. x.com
Maltempo in Sicilia. Completata a Giardini Naxos la barriera di sabbia realizzata nel tentativo di contenere i danni della mareggiata in arrivo nelle prossime ore sulla costa orientale. Le onde potrebbero superare i 7 metri di altezza. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.