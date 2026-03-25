Cinque dipendenti di una concessionaria dello Stato sono stati accusati di aver individuato e sottratto tagliandi vincenti di Gratta e Vinci, contribuendo a una truffa da circa 25 milioni di euro. Gli investigatori hanno raccolto prove che dimostrano come i coinvolti abbiano manipolato il sistema per scoprire i biglietti vincenti. La frode ha coinvolto decine di persone e si è protratta per diversi mesi.

Una clamorosa truffa: cinque dipendenti di una concessionaria dello Stato avevano trovato il modo di individuare i Gratta e Vinci vincenti. Risultato? Li sottraevano e facevano riscuotere a terzi i premi. Questo, in sintesi, il quadro emerso da un'inchiesta della Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, che ha contestato ai coinvolti un danno erariale superiore ai 25 milioni di euro. L’indagine contabile, affidata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma e coordinata dal sostituto procuratore generale Eleonora Lener, prende le mosse da precedenti accertamenti penali su una frode ai danni dello Stato risalente al 2020. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gratta e Vinci, truffa da 25 milioni: come scovavano i tagliandi vincenti

Articoli correlati

Truffa sui Gratta e Vinci: biglietti vincenti individuati e assegnati a conoscentiABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine su cinque ex dipendenti Avrebbero scoperto in anticipo i biglietti vincenti e li avrebbero fatti acquistare a...

Truffa Gratta e Vinci a Roma: lavoratori scoprono biglietti vincenti e li fanno comprare ai familiariCinque ex dipendenti della società di Gratta e Vinci creato un software per rintracciare biglietti vincenti e le rispettive ricevitorie: è lì che...

Tutti gli aggiornamenti su Gratta e Vinci truffa da 25 milioni...

Temi più discussi: Donna scappa con il Gratta e Vinci da 500.000 euro, il fidanzato lancia l'appello: La perdono e l’aspetto per riabbracciarla; Gratta e vinci Carsoli, rintracciata la fidanzata in fuga col biglietto da 500 mila euro. Torno. Ma il compagno la denuncia: Dobbiamo...; Gratta e vinci, lite tra due fidanzati. Lei deposita il biglietto vincente in banca e non torna più a casa; A Castelsardo l’esposizione dei pani rituali firmati da Gianfranca Dettori.

Truffa Gratta e Vinci a Roma: lavoratori scoprono biglietti vincenti e li fanno comprare ai familiariCinque ex dipendenti della società di Gratta e Vinci creato un software per rintracciare biglietti vincenti e le rispettive ricevitorie: è lì che avrebbero ... fanpage.it

Gratta e Vinci, la truffa milionaria: dipendenti conoscevano i biglietti vincenti (in anticipo) e li facevano comprare a parenti e amiciUna truffa articolata grazie ai Gratta e Vinci. La Procura Regionale della Corte dei conti del Lazio ha contestato un danno erariale superiore ai ... msn.com

Un sistema studiato nei dettagli per individuare in anticipo i biglietti vincenti dei Gratta e Vinci. Secondo le indagini, cinque ex dipendenti avrebbero creato un software capace di rintracciare i tagliandi premiati e le ricevitorie in cui venivano distribuiti. Da lì parti - facebook.com facebook