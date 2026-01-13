Perché Sicily by car dovrà pagare 751mila euro al Comune di Milano

Sicily by car è stata condannata a pagare 751.321 euro al Comune di Milano a seguito di multe non pagate dai conducenti che avevano noleggiato veicoli. La somma deriva da sanzioni accumulate e rimaste insolute, evidenziando importanti questioni sulla gestione delle flotte di noleggio e sulla responsabilità degli operatori del settore.

