Perché Sicily by car dovrà pagare 751mila euro al Comune di Milano
Sicily by car è stata condannata a pagare 751.321 euro al Comune di Milano a seguito di multe non pagate dai conducenti che avevano noleggiato veicoli. La somma deriva da sanzioni accumulate e rimaste insolute, evidenziando importanti questioni sulla gestione delle flotte di noleggio e sulla responsabilità degli operatori del settore.
La società Sicily by car dovrà pagare 751.321 euro al Comune di Milano per alcune multe che i conducenti, che avevano noleggiato automobili e furgoni, non hanno mai saldato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
