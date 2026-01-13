Sicily by car deve affrontare un nuovo importo considerevole per multe non pagate, con un totale di 751mila euro al Comune di Milano. Nel 2022, la Cassazione aveva già condannato la società a versare 542mila euro per verbali insoluti. Questa nuova richiesta evidenzia le conseguenze di noleggi non regolari e il crescente impegno delle autorità nel contrastare le infrazioni stradali.

Milano – Il conto è ancora una volta salatissimo. Se nell’ottobre del 2022 la Cassazione aveva condannato Sicily by car a pagare 542mila euro per duemila verbali mai saldati dai conducenti di auto e furgoni presi a noleggio, stavolta la cifra è ancor più elevata: 751.321 euro. A tanto ammonta l’ingiunzione notificata nel 2018 dal Comune alla società. Il motivo è sempre lo stesso: contravvenzioni arretrate per violazioni al Codice della strada. E pure stavolta, come quattro anni fa, la Suprema Corte ha dato torto all’azienda, rendendo così definitivo il verdetto di primo grado (in appello i giudici avevano emesso un’ordinanza di inammissibilità dell’istanza “per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolta”). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multe non pagate, conto salato per Sicily by car: deve pagare verbali per 751mila euro al Comune di Milano

Leggi anche: Milano, quelle multe mai recapitate. “Noi, costrette a pagare cifre salate. Il Comune deve cambiare sistema”

Leggi anche: Lite giudiziaria sui rifiuti. Conto salato in Comune: 150mila euro per i legali

