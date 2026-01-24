Occhi di bue light privi di lattosio uova glutine burro olio

Gli occhi di bue light sono biscotti delicati, privi di lattosio, uova, glutine, burro e olio. Preparati con pasta frolla, ripieni di marmellata e spolverati con zucchero a velo, rappresentano una scelta semplice e gustosa. Presenti in molte pasticcerie, bar e panetterie, sono ideali per chi cerca un dolce leggero senza rinunciare al sapore tradizionale.

P asta frolla, marmellata, zucchero a velo. Gli occhi di bue li trovate in ogni pasticceria, bar, panetteria. E in tutte le stagioni. Per questo ve li presentiamo su un vassoio in ceramica che riproduce quello classico di cartone, da asporto. Ma decisamente più light, per azzerare i sensi di colpa. Ricetta: la torta di mele al calvados e cannella X Leggi anche › Crostata di frutta light. La ricetta passo a passo INGREDIENTI X 6 OCCHI DI BUE: 200 g farina di mandorle + farina di mandorle per il piano di lavoro 60 g latte condensato senza lattosio confettura di albicocche o confettura di frutta a scelta zucchero a velo per decorare Procedimento.

