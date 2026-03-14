Uova e colombe niente rincari | Non facciamo troppi allarmismi

Nessun aumento dei prezzi su uova e colombe durante questa Pasqua, secondo le fonti ufficiali. Le vendite sono state monitorate e, finora, non sono stati segnalati rincari significativi. Le aziende del settore hanno confermato che non ci sono variazioni nei costi dei prodotti tradizionali per le festività. La stagione pasquale si svolge senza problemi di approvvigionamento o aumenti di prezzo.

Pasqua dolce o Pasqua amara? Quella del 2026 rischia di avere un retrogusto meno zuccherino del previsto. Tra l’aumento del prezzo del cacao, i rincari energetici e il costo delle materie prime ancora elevato, nelle ultime settimane si è tornato a parlare di possibili aumenti per alcuni dei prodotti simbolo delle festività, dalle uova di cioccolato alle tradizionali colombe. Una prospettiva che alimenta timori tra i consumatori, già alle prese con un carrello della spesa sempre più caro. Dal territorio riminese però, arriva un invito a evitare facili allarmismi. Davide Cupioli, panificatore e presidente di Confartigianato Imprese Rimini, invita a guardare con maggiore equilibrio alla situazione attuale, sottolineando come al momento non vi siano elementi concreti che giustifichino rincari significativi sui prodotti tipici della Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uova e colombe, niente rincari: "Non facciamo troppi allarmismi" Articoli correlati Pasqua nel segno della solidarietà: uova di cioccolato e colombe artigianali per l'HospiceIn vista delle prossime festività pasquali l’associazione Amici dell’Hospice ripropone la raccolta fondi con uova di cioccolata e di colombe... Laboratorio DolceMente: al via la produzione 2026 di colombe artigianali e uova di cioccolatoDopo un fruttuoso periodo natalizio, il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente della cooperativa di comunità iCare lancia la produzione 2026... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Uova e colombe niente rincari Non... Discussioni sull' argomento Uova e colombe, niente rincari: Non facciamo troppi allarmismi; Pasqua 2026, l'innovazione culinaria attraverso le colombe e le uova tra tradizione e creatività. Sperlari e Paluani presentano le novità per la Pasqua: uova, ovetti e colomba dal gusto ineditoSperlari e Paluani svelano la gamma Pasqua 2026 con una selezione di uova di cioccolato, ovetti e un nuovo grande lievitato pensato per sorprendere durante le feste. Ingredienti di qualità, richiami ... foodaffairs.it Pasqua 2026: le migliori colombe artigianali dei pasticceri e degli chefQuali novità porteranno sulle nostre tavole i maestri lievitisti quest’anno? Andiamo a scoprirlo attraverso una raffinata selezione di creazioni d’autore. Pasqua 2026 si avvicina e con essa cresce la ... italiangourmet.it FINTI CORNETTI BRIOCHE Ingredienti 400 g farina 00 1 bustina lievito in polvere per dolci 80 g zucchero 2 uova 1 tuorlo 130 ml latte 80 ml olio di semi 1 uovo (per spennellare la superfice) - facebook.com facebook Alessandro Borghese e la lite sul bonet: «Le uova nel bonet, sì o no». Scontro tra piole piemontesi x.com