Fonderie Pisano il nuovo grido di allarme del comitato ‘Salute e Vita’ in attesa delle BAT

Il comitato ‘Salute e Vita’ rinnova l’appello alle autorità in vista della seconda riunione della conferenza dei servizi prevista per il 18 febbraio, dedicata alla valutazione dell’autorizzazione integrata ambientale delle Fonderie Pisano. In attesa di decisioni ufficiali, il comitato continua a monitorare e criticare le modalità di valutazione, sottolineando l’importanza di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Tempo di lettura: 3 minuti In attesa del 18 febbraio, quando è in programma la seconda riunione della conferenza dei servizi chiamata a raccogliere i pareri e decidere sull'eventuale diniego del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alle Fonderie Pisano non si ferma la battaglia del comitato Salute e Vita. La famiglia Pisano, proprietaria dell'industria, dovrà dimostrare di essere riuscita a ad adeguarsi alle BAT, ovvero le Best Available Techniques, le migliori soluzioni impiantistiche per garantire il più alto livello di protezione ambientale a costi sostenibili, riducendo le emissioni.

