Premio Roma Bpa 2025 a ' Insieme siamo migliori' dell' Università di Roma Tor Vergata

L'Università di Roma Tor Vergata ha ricevuto il Premio Roma Bpa 2025 per il progetto

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - L'Università di Roma Tor Vergata ha ricevuto un riconoscimento nell'ambito della decima edizione del Premio Roma Best Practices Awards 2025 (Bpa) per "Insieme siamo migliori", progetto di innovazione sociale che rafforza il legame tra Ateneo e territorio. "Ci sono aspetti legati all'internazionalità e all'intergenerazionalità: persone di generazioni diverse riescono a comunicare, a trasmettere esperienze e soprattutto a condividere vissuti. Alla base c'è il lavoro corale di una moltitudine di persone, e nel tempo questa esperienza sta crescendo in maniera significativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

