Controlli antidroga nelle scuole di Borgomanero

Questa mattina i carabinieri di Borgomanero hanno intensificato i controlli antidroga nelle scuole del territorio. Con il supporto delle unità cinofile delle polizie locali di Oleggio, Trecate e Alessandria, le forze dell’ordine hanno svolto verifiche approfondite tra gli studenti. Le operazioni arrivano dopo i controlli già effettuati nei giorni scorsi ad Arona. Nessuna scuola è stata esclusa, e i controlli continueranno nelle prossime settimane per garantire un ambiente più sicuro ai ragazzi.

L'attività rientra in un più ampio piano di prevenzione con l'obiettivo di tutelare i giovani e promuovere la cultura della legalità. I controlli hanno interessato istituti superiori, tra cui il liceo scientifico e delle scienze applicate Galileo Galilei e l'istituto tecnico statale Leonardo Da Vinci, oltre alla scuola secondaria di primo grado Pietro Gobetti. Le verifiche si sono svolte in un clima di collaborazione con i dirigenti scolastici e il personale docente, che hanno dimostrato attenzione e sensibilità verso il tema della prevenzione.

