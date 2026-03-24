Cni giornate Ingegneria economica alleanza con Ance motore per ottenere delle regole certe

Le giornate dedicate all’Ingegneria economica sono state organizzate in collaborazione con Ance. L’obiettivo dichiarato è quello di collaborare per definire norme precise e condivise. La collaborazione tra le due parti si concentra sulla creazione di regole chiare nel settore. Durante gli incontri si sono discussi vari aspetti relativi all’ingegneria economica e alla loro applicazione pratica.

(Adnkronos) – “Queste giornate dell’Ingegneria economica sono la sintesi di un percorso di collaborazione con Ance, un’alleanza che vuole essere il motore per ottenere delle regole certe”. Così Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni, nell’intervento introduttivo dei lavori delle Giornate nazionali dell’ingegneria economica, organizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri con Ance. “Una nuova legge urbanistica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Cni, per servizi di ingegneria e architettura addio Pnrr, ora si punta su project e concessioni(Adnkronos) – Mentre vanno esaurendosi i fondi del Pnrr, risalgono project e concessioni. Leggi anche: Il nodo candidato sindaco: "Servono regole certe" Contenuti utili per approfondire Cni giornate Ingegneria economica... Argomenti discussi: Convegno Ance-CNI 24 e 25 marzo 2026, 3^ edizione delle Giornate nazionali dell’ingegneria economica SEGUI LA DIRETTA - ANCE. Cni, giornate Ingegneria economica alleanza con Ance, motore per ottenere delle regole certeSottosegretario Morelli: 'Venute meno queste risorse Pnrr come Governo abbiamo lavorato, tra le altre cose, sul Partenariato Pubblico-Privato per innovare questo modello' ... adnkronos.com Sostenibilità delle opere pubbliche: necessaria sinergia tra progettisti e imprese28/06/2024 - Corretta remunerazione delle prestazioni professionali ed equo compenso, ma anche transizione energetica e digitale, velocità nella realizzazione delle opere pubbliche, Piano Casa e ... edilportale.com