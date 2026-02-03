Cni per servizi di ingegneria e architettura addio Pnrr ora si punta su project e concessioni

Mentre i fondi del Pnrr si stanno esaurendo, il settore delle architetture e delle ingegnerie cambia marcia. Ora si punta di più su progetti privati e concessioni, lasciando alle spalle il passato legato agli investimenti pubblici. Il rapporto annuale del Centro Studi del Cni conferma questa svolta, con un rallentamento nelle risorse pubbliche e una crescita delle iniziative di settore che puntano a soluzioni più autonome.

(Adnkronos) – Mentre vanno esaurendosi i fondi del Pnrr, risalgono project e concessioni. Questo in estrema sintesi, il quadro delineato dal consueto rapporto annuale del Centro Studi del Cni dedicato al mercato dei servizi di architettura e ingegneria. Sul piano generale, anche nel 2025 continua la flessione inaugurata nel 2024.

