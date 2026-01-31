Fine vita a Mapello dialogo con Giuseppe Remuzzi

Venerdì sera a Mapello si tiene un incontro sul fine vita. All’Auditorium Papa Giovanni XXIII, alle 21, è in programma un dibattito intitolato “Vita, cura, scelta”. L’obiettivo è ascoltare le opinioni sul tema delicato delle decisioni di fine vita.

Venerdì 20 febbraio alle 21 all’Auditorium Papa Giovanni XXIII, a Mapello, si terrà un incontro dal titolo “Vita, cura, scelta: dialogo sul fine vita”. Interverrà il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto Mario Negri, che ha affrontato il tema del fine vita nel suo nuovo libro “In punta di piedi”. Sinossi del libro “Le persone che stanno per morire devono poter scegliere” ricordava l’arcivescovo Desmond Tutu quando sentì avvicinarsi il momento di lasciare questa terra. “Anch’io in passato, come tanti vescovi, mi ero opposto alla possibilità che qualcuno fosse aiutato a morire. Poi ho cambiato idea”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nel corso del 2025, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, ha affrontato diversi temi legati alla storia e all’evoluzione dell’uomo, dall’origine fino alle fasi finali della vita.

