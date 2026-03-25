L'Università di Bologna si posiziona al primo posto in Italia in 16 discipline e compare in nove classifiche del QS World University Rankings by Subject tra le prime 50 università mondiali. La pubblicazione di quest'edizione evidenzia la presenza significativa dell'ateneo in ambito accademico internazionale, con risultati che confermano la sua presenza tra le istituzioni più riconosciute a livello globale e nazionale.

Bologna, 25 marzo 2026 – L’Università di Bologna è 16 volte prima in Italia e 9 volte nella top 50 mondiale all’interno della nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, la classifica inglese che valuta il posizionamento degli atenei sulle singole discipline accademiche. L’Alma Mater è presente in classifica con 50 materie (nel 2025 erano 47), a dimostrazione della propria ampia caratterizzazione multidisciplinare e dell’alta qualità della didattica e della ricerca in tutti i settori. A livello italiano, l’Università di Bologna si conferma ai vertici del panorama accademico, comparendo al primo posto in classifica in 16... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Classifica Università: Bologna è la migliore in 16 discipline, ecco quali

Articoli correlati

Migliori università europee, Bologna esce dalla top 50: ecco la classifica QS degli Atenei di Emilia-Romagna e MarcheBologna, 28 gennaio 2026 — L’eccellenza accademica italiana continua a parlare emiliano-romagnolo e marchigiano, ma non senza qualche segnale da...

Quali sono le città italiane con il clima migliore: Bari in testa, Carbonia ultima. La classificaRoma, 9 marzo 2026 – Per il terzo anno consecutivo Bari conquista il primo posto nell’Indice del clima del Sole 24 Ore, una delle analisi che...

Tutti gli aggiornamenti su Classifica Università

Temi più discussi: Il ministero promuove a pieni voti Unibo: Valutazione massima nella qualità della didattica e della ricerca; Università al top, Padova tra le 100: l'Ateneo è il quarto migliore in Italia. La classifica; Focus: Università Italiane: costi e performance (Prof. Riccardo Pelizzo); Università svelate 2026, è la loro Giornata nazionale: gli eventi.

Classifica Università: Bologna tra le migliori al mondo per reputazione e ricercaBologna, 25 marzo 2026 – L’Università di Bologna è 16 volte prima in Italia e 9 volte nella top 50 mondiale all’interno della nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, la classifica ... ilrestodelcarlino.it

La classifica Qs delle università del mondo: Italia terza in UeROMA – L’Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo nella classifica Qs World University Rankings by Subject 202 ... livesicilia.it

Ecco la classifica Qs World University Rankings by Subject: il primato per il sesto anno. Italia al terzo posto in Ue per università classificate - facebook.com facebook