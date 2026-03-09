Quali sono le città italiane con il clima migliore | Bari in testa Carbonia ultima La classifica

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica delle città italiane con il clima migliore, con Bari al primo posto e Carbonia in fondo alla graduatoria. La lista, basata sull’Indice del clima, è stata resa nota a Roma il 9 marzo 2026. Questa analisi rappresenta una delle anticipazioni dell’indagine sulla qualità della vita nei vari territori italiani, giunta ormai alla sua terza edizione consecutiva.

Roma, 9 marzo 2026 – Per il terzo anno consecutivo Bari conquista il primo posto nell’ Indice del clima del Sole 24 Ore, una delle analisi che anticipano la storica indagine sulla qualità della vita nei territori italiani. Seguono altre città della costa adriatica. La classifica valuta quali capoluoghi offrono le condizioni meteorologiche più favorevoli per chi ci vive, considerando i dati medi registrati tra il 2015 e il 2025. Andiamo a scoprire dove si vive meglio e peggio in Italia, parlando di clima. Come viene calcolata la classifica. L’Indice del clima si basa su 15 indicatori, ciascuno dedicato a un parametro meteorologico diverso. L’obiettivo è capire quanto il clima di una città favorisca condizioni di vita equilibrate durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quali sono le città italiane con il clima migliore: Bari in testa, Carbonia ultima. La classifica Articoli correlati Bari vince: il clima migliore in Italia, Milano ultimaIl clima in Italia si sta surriscaldando, ma Bari emerge come la città con le condizioni meteo più favorevoli. Quali sono le città con la vita sessuale più attiva? Un’italiana in classificaSai cos'è il “sex recession”? Negli ultimi anni se ne sente parlare sempre di più e fa riferimento alla diminuzione... Una selezione di notizie su Quali sono le città italiane con il... Temi più discussi: La Città di Andria e la Rete dei Comuni Sostenibili alla BTM 2026 di Bari; Dal Brt al rifacimento di piazza Moro, lavori a rilento: a Bari è caos cantieri e la città diventa ostaggio del traffico; Le città d’Italia con più ore di sole, in testa Siracusa: la classifica; A Bari la 12esima edizione di Btm, l'evento internazionale dedicato al turismo. Clima, quali sono le città in Italia dove si vive meglio: Roma resiste, Milano arranca. Al primo posto una riconferma, la classificaIl Sole 24 Ore ha pubblicato l'aggiornamento dell'Indice del clima, tracciando un bilancio dettagliato dell'ultimo decennio (2015-2025). msn.com Per il terzo anno consecutivo Bari ha il miglior clima d’ItaliaROMA (ITALPRESS) – Per il terzo anno consecutivo Bari primeggia nell’Indice del clima del Sole 24 Ore, prima tappa di avvicinamento all’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore. Inseguono il ... msn.com Il miglior clima in Italia Negli ultimi 10 anni a Bari e nella BAT #bari #bat #attualità #clima - facebook.com facebook Aggredisce il personale sanitario nel pronto soccorso di Bari, arrestato 41enne #ANSA x.com