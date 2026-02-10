Montpellier-Civitanova oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Civitanova torna in campo questa sera in Champions League di volley. La squadra italiana sfida il Montpellier HSC VB nella quinta giornata del girone E. La partita si gioca mercoledì 10 febbraio e si disputerà in Francia. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta in tv o in streaming, mentre i giocatori si preparano a una sfida importante per il proseguo del torneo.

Civitanova torna in campo in CEV Champions League per la quinta giornata del girone E, attesa mercoledì 10 febbraio sul campo del Montpellier HSC VB. Una sfida che può risultare importante nella corsa al primo posto, con i marchigiani saldamente al comando ma chiamati a confermare quanto di buono mostrato fin qui in Europa. Dopo quattro giornate, la classifica vede infatti Civitanova a punteggio pieno (12 punti), davanti a Projekt Warszawa (7) e proprio a Montpellier (5), mentre Leuven resta fanalino di coda. Il match dell’andata, disputato all’Eurosuole Forum, ha raccontato di una Lube solida e concreta, capace di imporsi 3-0 con parziali sempre gestiti, senza mai concedere reali spiragli ai francesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Cucine Lube Civitanova torna in campo nella Champions League di volley 202526, affrontando il Montpellier HSC VB all’Eurosuole Forum.

