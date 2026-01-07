Leuven-Civitanova oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 7 gennaio alle 20.30, si disputa Leuven-Civitanova, partita valida per la fase a gironi della Champions League di volley maschile 2026. L'incontro si svolge in Belgio e sarà possibile seguirlo in diretta streaming o in diretta TV, con orario e programma disponibili per gli appassionati che vogliono seguire la competizione.

Oggi mercoledì 7 gennaio (ore 20.30) si gioca Leuven-Civitanova, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. La Lube si rituffa nella massima competizione europea dopo aver subito due cocenti delusioni in una settimana: prima l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia per mano di Perugia e poi la sconfitta rimediata in Superlega contro Trento, con tanto di scivolone al sesto posto in classifica generale. I cucinieri cercheranno di rialzare prontamente la testa in occasione di questa trasferta in Belgio, andando a caccia della seconda vittoria nella manifestazione dopo quella ottenuta un mese fa tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum contro il Montpellier. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Leuven-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: A che ora Civitanova-Montpellier oggi, Champions League volley 2026: programma, tv, streaming Leggi anche: Tours-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Leuven-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; Verso Leuven-Civitanova. D’Heer: “Dovremo neutralizzare un team che fa del collettivo l’arma vincente”; Champions League, seconda giornata: presentazione Volley Haasrode Leuven – Cucine Lube Civitanova; Champions League: Civitanova va a sfidare l'Haasrode senza Nikolov. Leuven-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming - Civitanova, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. oasport.it Lube, serata da Champions: Civitanova di scena in Belgio (ore 20.30) con il Leuven ma senza Nikolov rimasto a casa per influenza - CIVITANOVA Priva dell’influenzato Nikolov, rimasto a casa, e dopo qualche contrattempo nel viaggio di ieri dovuto alla neve che ha bloccato l’aereo per oltre un ora sulla pista, non ... msn.com

Champions League: Civitanova va a sfidare l'Haasrode senza Nikolov - 30 la squadra di Medei sarà chiamata a bissare il successo della prima partita contro il Montpellier nella delicata trasferta nella tana della formazione belga ... tuttosport.com

Coppe Europee – La settimana delle italiane Le formazioni italiane tornano in campo in Europa: trasferte di Champions League per Trento, Perugia e Civitanova, CEV Cup con Piacenza a caccia degli Ottavi e Challenge Cup con Milano pronta a chiudere la - facebook.com facebook

Champions, Lube di scena mercoledì in Belgio (h20.30) senza l'influenzato Nikolov 2° turno Pool E contro il Volley Haasrode Leuven Viaggio avventurosoBoninfante: "Abbiamo i mezzi per farci valere in Europa!" #esserelube #cucinelube lubevolley. x.com

