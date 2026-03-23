Dalla cittadinanza onoraria a Carlo Conti ai bus notturni | i temi sul tavolo del Comune di Livorno

Da livornotoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Seduta convocata per le 9 del 25 marzo: diciassette mozioni e tre interpellanze su temi che spaziano dalla mobilità all'ambiente, dalla sicurezza all'inclusione sociale Sarà una seduta lunga e densa di argomenti quella del Consiglio comunale di Livorno convocata per mercoledì 25 marzo alle 9, con prosecuzione nel pomeriggio. Tra i punti in discussione figurano temi di stretta attualità cittadina, qualche proposta simbolica e alcune questioni spinose legate alla sicurezza e ai servizi. Uno dei momenti più attesi è la votazione sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria al conduttore televisivo Carlo Conti, livornese di nascita e volto tra i più noti della televisione italiana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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