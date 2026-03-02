Trentini e conflitto del Golfo Persico la Protezione civile attiva il numero verde

Da questa mattina, la Protezione civile ha attivato un numero verde dedicato ai cittadini trentini che si trovano nei paesi del Golfo Persico. La linea è aperta per ricevere segnalazioni e richieste di assistenza, offrendo un punto di riferimento diretto e immediato per chi si trova in quella zona. L'iniziativa riguarda esclusivamente le persone residenti in Trentino coinvolte nella situazione di conflitto.

È attivo da stamattina, lunedì 2 marzo, il numero verde della Protezione civile per eventuali segnalazioni e richieste di supporto riguardanti i cittadini trentini presenti nei paesi del Golfo Persico.Il servizio – informa la Provincia di Trento – è stato attivato nelle scorse ore dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

