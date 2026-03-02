Trentini e conflitto del Golfo Persico la Protezione civile attiva il numero verde
Da questa mattina, la Protezione civile ha attivato un numero verde dedicato ai cittadini trentini che si trovano nei paesi del Golfo Persico. La linea è aperta per ricevere segnalazioni e richieste di assistenza, offrendo un punto di riferimento diretto e immediato per chi si trova in quella zona. L'iniziativa riguarda esclusivamente le persone residenti in Trentino coinvolte nella situazione di conflitto.
È attivo da stamattina, lunedì 2 marzo, il numero verde della Protezione civile per eventuali segnalazioni e richieste di supporto riguardanti i cittadini trentini presenti nei paesi del Golfo Persico.Il servizio – informa la Provincia di Trento – è stato attivato nelle scorse ore dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Ecco il numero verde per i trentini nell'area del Golfo PersicoSi può chiamare l'800 86 73 88 per segnalare situazioni di difficoltà relative a cittadini trentini che si trovano nell'area del nuovo conflitto ... rainews.it
Missili e caos nel Golfo persico, arriva un numero verde per i trentini nell'area: Un canale diretto per familiari e conoscenti che desiderino segnalare situazioni di difficoltàTRENTO. Siamo ormai al secondo giorno dall'attacco su larga scala di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Anche dopo l'uccisione di Ali Khamenei, capo politico, religioso e militare dell'Iran, stanno ... ildolomiti.it
