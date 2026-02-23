Funzioni Locali firmato il CCNL 2022-24 | aumenti fino a 140 euro buono pasto in smart working e settimana su 4 giorni
Il rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali, firmato il 23 febbraio 2026, deriva dall’accordo tra le parti per migliorare le condizioni dei lavoratori. Il contratto introduce aumenti salariali fino a 140 euro e prevede il buono pasto anche per chi lavora in smart working. Inoltre, viene sperimentata una settimana lavorativa di quattro giorni. La trattativa ha coinvolto rappresentanti sindacali e amministrazioni locali, portando a queste novità concrete.
È stato sottoscritto il 23 febbraio 2026 il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. L’ARAN ha firmato il contratto insieme a CISL, UIL e CSA. L’accordo disciplina la parte giuridica ed economica per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
D’Aprile (UIL Scuola): “Il CCNL 2022-24 è un contratto ponte per accelerare il rinnovo 2025-2027. Aumenti da gennaio, relazioni sindacali più inclusive”Il CCNL 2022-24, firmato da D’Aprile (UIL Scuola), costituisce un accordo ponte volto a favorire un rapido rinnovo contrattuale per il periodo 2025-2027.
