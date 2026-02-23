Funzioni Locali firmato il CCNL 2022-24 | aumenti fino a 140 euro buono pasto in smart working e settimana su 4 giorni

Il rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali, firmato il 23 febbraio 2026, deriva dall’accordo tra le parti per migliorare le condizioni dei lavoratori. Il contratto introduce aumenti salariali fino a 140 euro e prevede il buono pasto anche per chi lavora in smart working. Inoltre, viene sperimentata una settimana lavorativa di quattro giorni. La trattativa ha coinvolto rappresentanti sindacali e amministrazioni locali, portando a queste novità concrete.