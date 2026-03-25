È stato presentato questa mattina al Dea dell’ospedale “Vito Fazzi” un nuovo modello organizzativo per la gestione della cirrosi epatica, che prevede un percorso strutturato e multidisciplinare. Il modello si basa sull’attivazione di un Ambulatorio di Epatologia, diretto dalla dottoressa Vincenza Di Gregorio, con l’obiettivo di ridurre i tempi di diagnosi e le complicanze associate.

LECCE – Un percorso strutturato e multidisciplinare per la gestione della cirrosi epatica. È il modello organizzativo presentato questa mattina al Dea dell’ospedale “Vito Fazzi”, sviluppato a partire dall’attivazione dell’Ambulatorio di Epatologia, guidato dalla dottoressa Vincenza Di Gregorio, all’interno dell’Unità operativa complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Universitaria, diretta dal professor Antonio Facciorusso. L’avvio dell’ambulatorio ha fatto emergere la necessità di costruire una presa in carico integrata per una patologia complessa come la cirrosi epatica, spesso accompagnata da complicanze e altre malattie che richiedono il coinvolgimento di più specialità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Cirrosi epatica, nuovo modello organizzativo per ridurre tempi e complicanze

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