Ospedalizzazione diurna e cirrosi epatica il contributo della Asl di Pescara in Senato

La Asl di Pescara ha preso parte a un dibattito in Senato dedicato alla gestione della cirrosi epatica e delle complicanze associate, con particolare attenzione all’ospedalizzazione diurna. Il confronto ha riguardato le modalità di integrazione tra ospedale e territorio, in relazione alle disposizioni del Dm 772022. La discussione ha coinvolto le strategie adottate per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da questa condizione.