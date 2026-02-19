Decongestionare i pronto soccorso e ridurre i tempi di intervento | la Regione studia un nuovo modello operativo

La Regione ha avviato un nuovo piano per alleggerire i pronto soccorso e accelerare i soccorsi. Il motivo è l’aumento di richieste di aiuto e le lunghe attese che si sono registrate negli ultimi mesi. Il progetto prevede una riorganizzazione del sistema emergenza e del 118, puntando su interventi più rapidi e coordinati. Obiettivo è ridurre i tempi di intervento e far circolare meglio i pazienti nei reparti di emergenza. La proposta sta ottenendo il via libera dalle autorità sanitarie e sarà presto testata sul campo.

Pentassuglia al lavoro sulla riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza. A partire da marzo incontri operativi in ogni azienda del servizio sanitario regionale È l’ipotesi di lavoro emersa nel corso dell’incontro che l’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, ha avuto nel pomeriggio con le Direzioni sanitarie delle aziende, i direttori delle centrali operative del 118 e i responsabili dell’emergenza urgenza. Un confronto diretto con chi opera quotidianamente sul campo e ha posto come questioni su cui intervenire, tra le altre cose, la necessità di un maggiore coinvolgimento delle strutture accreditate, la razionalizzazione della dislocazione di ambulanze e auto-mediche, la riorganizzazione delle consulenze specialistiche nei pronto soccorso e l’opportunità di sensibilizzare la popolazione sul corretto utilizzo di un sistema fondamentale come il 118.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Pronto soccorso di Cona, "tempi di attesa infiniti". Fratelli d'Italia porta il caso in RegioneIl pronto soccorso di Cona ha registrato tempi di attesa molto lunghi, una situazione che Fratelli d’Italia ha segnalato e portato all’attenzione della Regione.

Decongestionare il traffico e ridurre il rischio di incidenti, partono i lavori per la nuova rotatoriaNella zona di via Madonna dello Schioppo sono iniziati i lavori per costruire una nuova rotatoria.

