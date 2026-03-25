Circolo nuoto Lucca

Il Circolo Nuoto Lucca ha partecipato ai Campionati Regionali Master tenutisi a Livorno. La manifestazione ha visto coinvolti diversi atleti della squadra, che si sono confrontati in varie discipline. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario previsto, con le gare che si sono concluse nelle giornate stabilite. I risultati saranno ufficialmente comunicati nelle prossime settimane.

Circolo Nuoto Lucca in grande spolvero all’appuntamento dei Campionati Regionali Master che si sono disputati a Livorno. Tra le due sessioni del sabato e le due della domenica, gli atleti Cnl sono scesi in acqua numerosissimi e con determinazione per migliorare ognuno i propri tempi e affrontare anche nuove e più ardue sfide. Proprio come ha fatto, ad esempio, Riccardo Landucci che non ha esistato a affrontare la prova delle prove: i 400 metri misti. Senza poi mancare all’appello anche nella sfida in acqua con i 400 stile libero. Il risultato di squadra parla chiaro: podio regionale sfiorato, per un prestigioso quarto posto che ha messo alle spalle molti competitor di Pisa, Livorno, Cascina solo per fare alcuni esempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Circolo nuoto Lucca Articoli correlati Nuoto Lucca: due giovani si qualificano per i Nazionali a RiccioneDue giovani del Circolo Nuoto Lucca hanno ottenuto il pass per i Campionati Nazionali Giovanili, confermando la vitalità dello sport locale. Matilde Adami: dal nuoto di Lucca alla ToscanaLa selezione di Matilde Adami per la rappresentativa toscana segna un momento significativo per lo sport giovanile regionale. 20° Trofeo Città di Lucca - 2° Turno - Domenica 25 Gennaio 2026 - Circolo Nuoto Lucca Tutti gli aggiornamenti su Circolo nuoto Temi più discussi: Coppa Toscana, protagonista il Circolo Nuoto Lucca; Crazy Waves Pisa brilla agli Assoluti invernali paralimpici; Vanessa Nuoto Smile 8 giovani promesse qualificate per i Criteria Nazionali di Riccione. Coppa Toscana, protagonista il Circolo Nuoto LuccaDa parte dello staff tecnico e da parte del consiglio direttivo del Circolo Nuoto Lucca, complimenti a tutti gli atleti che hanno preso parte, con ottimi risultati, alla Coppa Toscana svoltasi nei gio ... luccaindiretta.it Crazy Waves Pisa brilla agli Assoluti invernali paralimpiciLa società Crazy Waves di Pisa, che da anni si allena presso la piscina ITIS Fermi di Lucca in collaborazione con il Circolo Nuoto Lucca, rientra da Lignano Sabbiadoro in Friuli con un carico di emozi ... noitv.it CRITERIA NAZIONALI DI NUOTO 2026 Dal 26 marzo al 2 aprile, si svolgerà a Riccione il campionato giovanile italiano di nuoto 2026. Otto giornate di gare, due blocchi distinti – femminile e maschile – e un esercito di circa 2000 talenti pronti a giocarsi tutto in - facebook.com facebook