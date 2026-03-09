Due giovani nuotatori del Circolo Nuoto Lucca si sono qualificati per i Campionati Nazionali Giovanili a Riccione. La loro partecipazione si aggiunge a una serie di risultati positivi del settore giovanile della squadra. L’evento si svolgerà nella città romagnola e rappresenta un importante traguardo per gli atleti e la società.

Due giovani del Circolo Nuoto Lucca hanno ottenuto il pass per i Campionati Nazionali Giovanili, confermando la vitalità dello sport locale. La qualificazione è stata ottenuta durante gli eventi regionali svoltisi a Livorno tra venerdì 6 e domenica 8 marzo 2026. I protagonisti di questa impresa sono Matteo De Pasquale ed Emma Rugani, che porteranno i colori della provincia lucchese alla grande prova nazionale prevista a Riccione. Il traguardo dei criteri nazionali rappresenta un successo tecnico significativo per la struttura sportiva. Mentre molti si fermano al quarto posto regionale, l’atleta ha dimostrato che la classifica non è l’unico indicatore di valore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto Lucca: due giovani si qualificano per i Nazionali a Riccione

Da Riccione alla cerimonia delle Olimpiadi. Il sogno realizzato di due giovani ballerineNutrono tanti sogni, ma mai avrebbero immaginato di danzare in mondovisione per un evento sportivo di primissimo piano.

Due giovani talenti a Sanremo: la voce di Irpinia sulle vetrine nazionali del FestivalMontemiletto, Avellino – La musica prodotta in Irpinia torna a essere protagonista sui palcoscenici nazionali.

Contenuti e approfondimenti su Nuoto Lucca.

Temi più discussi: Circolo Nuoto Lucca, due atleti qualificati ai campionati nazionali giovanili; La rana d’oro della giovane Emma Rugani del CNLucca; Emma Rugani (Circolo Nuoto Lucca): due ori e un bronzo ai regionali femminili toscani di nuoto.

Circolo Nuoto Lucca, due atleti qualificati ai campionati nazionali giovaniliDopo Emma Rugani Matteo De Pasquale, quarto ai regionali, strappa il pass per i Criteria nella gara dei 200 rana ... luccaindiretta.it

Emma Rugani (Circolo Nuoto Lucca): due ori e un bronzo ai regionali femminili toscani di nuotoSuccesso nei 100 e 200 rana, terzo posto nei 50. Si è qualificata ai criteria nazionali in programma a fine mese a Riccione ... luccaindiretta.it

III PROVA PROVINCIALE PROPAGANDA (giovanissimi e esordienti) Camaiore, Domenica 8 Marzo Orari di riscaldamento e programma gare della prova propaganda in programma questo weekend per i piccolini di AN Lucca-Capannori e Nuoto Viareggio. - facebook.com facebook