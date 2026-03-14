Matilde Adami | dal nuoto di Lucca alla Toscana

Matilde Adami, giovane atleta di Lucca, si è distinta nel nuoto e ha ottenuto la selezione per la rappresentativa toscana. La sua convocazione rappresenta un risultato importante per lo sport giovanile nella regione, confermando il suo percorso di crescita nel settore. La notizia è stata ufficializzata di recente e apre nuove opportunità per la sua carriera sportiva.

La selezione di Matilde Adami per la rappresentativa toscana segna un momento significativo per lo sport giovanile regionale. L’atleta, nata nel 2013 e affiliata all’Asd Circolo Nuoto Lucca, è stata scelta per rappresentare il territorio al prossimo Trofeo delle Regioni in programma durante la settimana di Pasqua. Questa notizia non riguarda solo un singolo nome, ma evidenzia come le realtà locali continuino a produrre eccellenze nonostante le sfide strutturali del settore sportivo. L’impresa si colloca in un contesto dove la formazione tecnica gioca un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani talenti. Prima di affrontare la competizione nazionale, l’atleta dovrà partecipare a due sessioni di preparazione specifiche a Firenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matilde Adami: dal nuoto di Lucca alla Toscana Articoli correlati Il riconoscimento consegnato dall’assessore Carità. Luca e Matilde Desiderio in Comune. Un premio ai campioni del nuotoNella passata stagione sportiva hanno collezionato una serie di importanti successi in ambito nazionale. Nuoto Lucca: due giovani si qualificano per i Nazionali a RiccioneDue giovani del Circolo Nuoto Lucca hanno ottenuto il pass per i Campionati Nazionali Giovanili, confermando la vitalità dello sport locale.