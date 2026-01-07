Neve situazione sotto controllo | Rete logistica perfetta e cittadini responsabili Ora attenzione al ghiaccio

Dopo le abbondanti nevicate tra il 5 e il 6 gennaio, Cesena mantiene un sistema logistico efficace e cittadini collaborativi, garantendo il normale svolgimento delle attività. Attualmente, non si segnalano criticità rilevanti alla viabilità o ai servizi pubblici. Tuttavia, è importante prestare attenzione al rischio di ghiaccio sulle strade, per garantire la sicurezza di tutti nelle prossime ore.

