Al via la nuova edizione di Pricò – Il Cinema è Giovane | a Taranto e provincia coinvolti 2.000 studenti

Riparte a Taranto e provincia la nuova edizione di “Pricò – Il Cinema è Giovane”, parte integrante del festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia. Coinvolgendo 22 plessi scolastici e 2.000 studenti, l’iniziativa propone un calendario di proiezioni, laboratori e attività educative rivolte ai giovani, promuovendo il cinema come strumento di crescita culturale e sociale.

Ventidue plessi scolastici, undici istituti, duemila studenti: sono i numeri della nuova edizione di "Pricò – Il Cinema è Giovane", la sezione dedicata alle scuole dello storico festival massafrese Vicoli Corti – Cinema di Periferia, che torna anche quest'anno a Taranto e provincia con un programma ricco di proiezioni, laboratori e attività formative. Un percorso di educazione al linguaggio cinematografico. Il progetto, ideato e prodotto da Il Serraglio APS (responsabile Vincenzo Madaro ), arriva alla terza edizione e si conferma come un percorso di educazione all'immagine pensato per portare il cinema dentro la scuola in modo strutturato e coinvolgente.

